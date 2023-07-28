Устюгов рассказал о борьбе с Красновым во время эстафеты на чемпионате по лыжероллерам

Сергей Устюгов в составе сборной Югры стал победителем эстафеты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов готовился к тому, что в эстафете на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске все будет решиться на последнем этапе, и был рад опередить на финише Андрея Краснова. Об этом Устюгов рассказал ТАСС.

В пятницу Устюгов вместе с первой сборной Югры стал победителем эстафеты на чемпионате России по лыжероллерам. Отставание первой команды Санкт-Петербурга, за которую выступал Краснов, составило 0,6 секунды. Третье место заняла вторая сборная Санкт-Петербурга с отставанием в 24 секунды.

"Я Андрея Краснова с утра подкалывал, что у нас будет заруба. Он настраивался и радовался, когда у него ребята на первых этапах убегали. Я знал, что все будет на последнем этапе решаться. Хорошо, что ушли вдвоем с Андреем, а третья и четвертая команды уходили чуть поодаль - это был для нас большой плюс", - сказал Устюгов.

Он отметил, что пытался несколько раз оторваться от Краснова на трассе. "Я два раза дернул и понял, что он маленько потяжелее меня и на спусках подкатывается поближе. Попробовал сделать отрывчик на последний спуск, это получилось, но он меня быстро "съел", и мы все решали на финише. Планирую участие и в оставшихся гонках, быстрые роллеры мне понравились", - добавил Устюгов.

Краснов сообщил ТАСС, что настраивался на борьбу с Устюговым и хотел вновь опередить его, как и 8 июля на соревнованиях по лыжероллерам "Спринт на Дворцовой" в Санкт-Петербурге. "Я сегодня проснулся не в лучшем состоянии, на трассе выжимал из себя все что мог, старался тактически сработать, но немного не хватило физики. Я все сделал правильно, но он сегодня был посильнее, чем я в Санкт-Петербурге. Все-таки я спринтер и мне тяжело после двух гонок", - сказал Краснов.

Чемпионат России по лыжероллерам проходит в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля. Программа мужских соревнований включает гонку с раздельного старта на 15 км (25 июля), гонку преследования на 20 км (26 июля), эстафету 3 x 6 км (28 июля), спринт (29 июля) и масс-старт (30 июля).