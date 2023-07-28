Митрофанов назвал продажу футболиста Малкома хорошей рекламой чемпионата России

Нападающий перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за €60 млн

ТАСС, 28 июля. Переход нападающего Малкома из петербургского футбольного клуба "Зенит" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии является хорошей рекламой чемпионата России. Такое мнение"Спорт-Экспрессу" высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

26 июля "Аль-Хиляль" объявил о переходе Малкома, контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что сумма трансфера составит €60 млн.

"В каком-то смысле это хорошая реклама лиги - этот игрок и развивался здесь, и за большую сумму был приобретен. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно, - сказал Митрофанов. - Важно, что деньги за его трансфер дадут возможность клубу развиваться, делать новые приобретения. Сумма с точки зрения финансового fair play релевантная, то есть экономически обоснована, все достаточно позитивно. Главное для клуба - сделать правильные следующие шаги".

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее бразильский футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.