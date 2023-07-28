Индийские игроки приняли участие в мастер-классе вместе с чемпионом мира по хоккею с мячом

Делегация из Индии прибыла в Москву в рамках сотрудничества с Федерацией хоккея с мячом России

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Юниорская и молодежная сборные Индии по хоккею с мячом приняли участие в мастер-классе, который для них провели отечественные титулованные ветераны.

Гости прибыли в Москву в рамках сотрудничества индийской национальной хоккейной федерации и Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). В пятницу был организован мастер-класс на хоккейной "Красногорск-Арене им. В. В. Петрова". Для гостей его провели четырехкратный чемпион мира Валерий Грачев, трехкратный серебряный призер чемпионатов страны Александр Патяшин, а также воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва "Зоркий".

Индийские спортсмены проявили неподдельный интерес к хоккею с мячом и стремление взять все лучшее у мастеров этого вида спорта. Свидетельством этому является тот факт, что индийская федерация сама полностью оплатила приезд своих спортсменов в Россию. Во время мастер-класса российские хоккеисты попытались показать гостям базовые основы хоккея с мячом.

"Мы счастливы и с нетерпением ожидаем этого мастер-класса. Немного нервничаем, поскольку впервые потренируемся и сыграем на такой площадке. Мы не так давно начали играть в хоккей с мячом, этот спорт начал у нас развиваться еще до ковида и продолжает развиваться. В него играет порядка 1 тыс. студентов", - рассказал ТАСС один из тренеров индийской команды сразу после приезда на арену.

"Другие страны тоже должны тянуться за Индией"

Самым младшим игрокам в индийской делегации всего 13 лет, их приехало трое человек. Под присмотром Грачева и Патяшина хоккеисты гостей сначала отрабатывали ряд упражнений, включавшие в себя раскатки, броски по воротам, умение владеть мячом и отдавать передачи. Завершился же мастер-класс двусторонней игрой.

Было видно, что индийцам непросто давалось катание, особенно спиной вперед, но игроки старались. "Мы учимся, нам понравилось сегодня заниматься на льду", - сказал после мастер-класса один из гостей.

"Это всегда приятно, что хоккей с мячом, можно так сказать, оживает, набирает обороты. У индийцев есть большой интерес к игре, и я думаю, что другие страны потом заинтересуются хоккеем с мячом", - отметил в беседе с ТАСС в ходе мастер-класса Грачев.

Чемпион мира также рассказал, с какими основными трудностями гости могли столкнуться во время мастер-класса. "Там у них теплая погода, а здесь они увидели лед. Как мне сказали, они не катались два года. Видно, что они ищут лед, катаются. Хоккей с мячом - это и катание, и видение поля, и работа с клюшкой. Видно, что у некоторых игроков есть эти качества, просто нужно их развивать", - отметил он.

Индийская команда 29 и 30 июля проведет товарищеские матчи в рамках турниров по мини-хоккею на льду арены "Старт". В субботу команда гостей сыграет со сборными Московской области и Москвы, а в воскресенье - с соперниками из ФХМР и сборной Патриархии. Целью мероприятий является популяризация, сохранение и развитие хоккея с мячом.