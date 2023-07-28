В РФС считают, что матчи с африканскими командами могут быть полезны для сборной России

Ближайший сбор российской сборной запланирован на осень

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Африканские национальные команды могут быть конкурентными соперниками для сборной России по футболу. Такое мнение высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, выступая на сессии "Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России" в рамках саммита Россия - Африка.

"Не так важен уровень соперника, важно смотреть на футбол разного стиля, - сказал Митрофанов. - Например, сборная Аргентины после победы на чемпионате мира не стесняется проводить матчи против сборной Индонезии. В данном вопросе не должно быть заблуждений. Африка - логистически далеко. Есть команды, которых мы превосходим, но есть и конкурентные соперники, поэтому надо играть, проводить матчи".

Ранее сборная России отказалась от проведения товарищеских матчей в летнее окно игр национальных команд. Ближайший сбор российской сборной запланирован на осень.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.