Чешские власти отказали российской теннисистке во въезде для участия в турнире в Праге

Сообщается, что на турнир не приедут другие спортсмены из России и Белоруссии

ПРАГА, 28 июля. /ТАСС/. Полиция Чехии воспретила въезд в республику российской спортсменке, которая направлялась в Прагу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Российская теннисистка получила отказ во въезде в четверг в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Спортсменка, имя которой не сообщается, покинула республику. На турнир, согласно информации портала, не приедут также другие спортсмены из России и Белоруссии.

"Она была первой участницей турнира, приехавшей в Чехию с российским паспортом. На данный момент ее больше нет на территории Чехии. Всем остальным участникам турнира с российским или белорусским гражданством мы сразу сообщили о ситуации через WTA, когда им сказали не ездить на предстоящий турнир, - приводит портал слова директора турнира Мирослава Малы. - Организация турнира полностью соблюдает действующий порядок государственных органов. В такой ситуации мы не ожидаем, что в предстоящем турнире примет участие какой-либо игрок с российским или белорусским гражданством".

"Наше правительство приняло постановление, запрещающее участие российских спортсменов и соревнования в Чехии. И полиция последовательно применяет [его на практике]", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, комментарий которого приводит портал.

22 июля МВД Польши сообщило, что российской теннисистке Вере Звонаревой не разрешили въехать на территорию страны для участия в турнире WTA в Варшаве.

Турнир в Праге относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования основной сетки пройдут с 31 июля по 6 августа. В прошлом году победительницами турнира в парном разряде стали россиянки Яна Сизикова и Анастасия Потапова.