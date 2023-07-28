Бокс может войти в программу "Игр будущего"

В пятницу на саммите Россия - Африка состоялась презентация дисциплины "интерактивный бокс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Бокс может быть интегрирован в программу "Игр будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.

"Мы ведем переговоры об этом (о включении бокса в программу "Игр будущего" - прим. ТАСС). Рассматриваем интеграцию в фиджитал", - сказал собеседник агентства.

В пятницу на саммите Россия - Африка состоялась презентация дисциплины "интерактивный бокс".

"Игры будущего" - международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical + digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.