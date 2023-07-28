28 июля, 11:41
Саммит Россия – Африка

Тренер Непомнящий рассказал о предложении помочь в создании футбольного клуба в Камеруне

Камерунская сторона также попросила организовать обучение тренеров и менеджеров в России, рассказал Валерий Непомнящий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российскому тренеру Валерию Непомнящему предложили помочь в организации профессионального футбольного клуба в Камеруне, который соответствовал бы стандартам команд из России. Об этом Непомнящий рассказал в своем выступлении на сессии "Перспективы международного футбольного сотрудничества стран Африки и России" в рамках саммита Россия - Африка.

"Месяц-два назад обратились из Камеруна с просьбой помочь в организации профессионального футбольного клуба по меркам и стандартам российских клубов, - сказал Непомнящий. - Имеется в виду подготовка менеджерского и тренерского состава. Сейчас у меня новый вызов, попробовать организовать. Более того, попросили организовать обучение тренеров и менеджеров в России".

Непомнящему 79 лет, он возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунская национальная команда стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира. 

Теги:
Саммит Россия – Африка
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