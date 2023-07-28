Бывший футболист "Фиорентины" Муту уверен, что Кокорин способен реализовать свой талант

Адриан Муту отметил, что российский нападающий обладает огромным талантом

ТАСС, 28 июля. Российский нападающий Александр Кокорин обладает огромным талантом и способен реализовать его в футбольном клубе "Фиорентина", если сумеет адаптироваться в чемпионате Италии. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший футболист "Фиорентины" румын Адриан Муту.

"Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую "Фиорентину", у парня огромный талант. Если адаптируется в Италии - а такая проблема есть и у румын - покажет все, на что способен, - сказал Муту. - Я знаю его с малых лет, талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость".

По словам Муту, Кокорин запомнился ему еще с тех времен, когда выступал за московского "Динамо". "Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился", - добавил он.

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском "Арисе", за который сыграл в 30 матчах, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.