28 июля, 12:46
Футбол в Италии

Бывший футболист "Фиорентины" Муту уверен, что Кокорин способен реализовать свой талант

Адриан Муту отметил, что российский нападающий обладает огромным талантом

ТАСС, 28 июля. Российский нападающий Александр Кокорин обладает огромным талантом и способен реализовать его в футбольном клубе "Фиорентина", если сумеет адаптироваться в чемпионате Италии. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший футболист "Фиорентины" румын Адриан Муту.

"Счастлив за Кокорина, который перешел в мою любимую "Фиорентину", у парня огромный талант. Если адаптируется в Италии - а такая проблема есть и у румын - покажет все, на что способен, - сказал Муту. - Я знаю его с малых лет, талант Кокорина не вызывает сомнений. Просто ему нужно трудиться и проявлять настойчивость".

По словам Муту, Кокорин запомнился ему еще с тех времен, когда выступал за московского "Динамо". "Я смотрел матчи этой команды, потому что она регулярно участвовала в еврокубках. У Кокорина был девятый номер и хорошая техника. Таким мне и запомнился", - добавил он.

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в кипрском "Арисе", за который сыграл в 30 матчах, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства. 

Теги:
Футбол в Италии
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