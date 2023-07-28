"Югорские обласа" стали первым турниром российско-африканского проекта по этноспорту

В рамках проекта будет организован Кубок Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на традиционных сибирских лодках-обласах стали пилотным мероприятием в рамках нового проекта по этноспорту между представителями России и Африки. Об этом сообщил президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов на саммите Россия - Африка.

На саммите Россия - Африка был презентован проект Russia - Africa Ethnosport Challenge. Пилотным мероприятием проекта стал этнофестиваль "Югорские обласа", который проходит в Ханты-Мансийском автономном округе.

"Мы этот проект сейчас масштабируем на разные регионы России и страны Африки. Превратим это в Кубок Россия - Африка. В течение года будет шесть-восемь мероприятий. Люди из африканских стран будут приезжать в нашу страну, а люди из регионов России, в том числе из Югры, поедут на соревнования других стран. Хорошо, что это уже состоялось в Югре, для пилота оценка "отлично", - отметил Кыласов.

Соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на традиционных сибирских лодках-обласах прошли с 8 по 9 июля в поселке Шапша Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа. В состязаниях приняли участие более 230 человек из России, Замбии, Камеруна, Индии, Ирана, Казахстана, Федеративной Республики Нигерия, Китая и Турции. Они выявляли сильнейших в массовых заплывах на 500 метров, эстафете на 500 метров, одиночных гонках на 500 метров и 1 км, одиночных гонках стоя, а также гонках экипажей "тройки" и "двойки".