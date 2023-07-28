Российская теннисистка Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге

Россиянка впервые сыграла в полуфинале турнира под эгидой WTA

ТАСС, 28 июля. Представительница Германии Нома Ноха Акуге обыграла россиянку Диану Шнайдер в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Гамбурге.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы Германии, получившей от организаторов турнира специальное приглашение. В финале она встретится с Аранчей Рус из Нидерландов, имеющей на турнире 7-й номер посева. Шнайдер впервые сыграла в полуфинале турнира WTA. На соревнованиях она выступала без номера посева.

Ранее в пятницу россиянка Элина Аванесян уступила итальянке Элизабетте Кочаретто в четвертьфинальном матче турнира WTA в швейцарской Лозанне - 5:7, 3:6.

Шнайдер 19 лет, она занимает 101-е место в рейтинге WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

19-летняя Ноха Акуге располагается на 207-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. Немка ни разу не играла в основной сетке турниров Большого шлема.

Турнир в Гамбурге относится к категории WTA 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий фонд составляет свыше $259 тыс. Соревнования завершатся 29 июля. Действующей победительницей является американка Бернарда Пера.