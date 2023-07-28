Захарова обвинила Запад в "грязной игре" из-за отказов во въезде российским спортсменам

Официальный представитель МИД РФ считает, что западные страны таким образом избегают конкуренции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Страны Запада пытаются отгородить себя от конкуренции и проводят грязную игру, отказывая российским спортсменам во въезде на международные соревнования. Такое мнение ТАСС высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах саммита Россия - Африка.

22 июля МВД Польши сообщило, что российской теннисистке Вере Звонаревой не разрешили въехать на территорию страны для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве. 28 июля новостной портал seznam.cz сообщил, что чешская полиция не допустила российскую теннисистку, чье имя не разглашается, на турнир WTA в Праге.

"Глобально политический тренд понятен: огородить свой спорт от конкуренции, этого никто не скрывает, так действуют американцы, британцы, все западники, они же вообще считают, что нас не должно быть в спорте. Они же были абсолютно уверены, что после развала Советского Союза никакого возрождения нашего спорта не будет, но как они ошиблись. Они получили не минус одну страну, а плюс 15 стран, многие из которых, которые сохранили свой суверенитет, увеличили число медалей, которые начали отбирать у них", - сказала Захарова.

"Представляете какой это для Запада коллапс. Конечно, им надо себя поддерживать каким-то образом на плаву, и такими дикими и страшными шагами они пытаются огородить себя от конкуренции, проводить такую недобросовестную, нечистоплотную игру", - добавила она.