Аршавин назвал хорошей сделкой трансфер Малкома из "Зенита" в "Аль-Хиляль"

Петербургский клуб получил за переход нападающего €60 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Переход бразильского нападающего Малкома из российского "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии стал хорошей сделкой для клуба из Санкт-Петербурга. Такое мнение ТАСС в кулуарах саммита Россия - Африка высказал бывший игрок сборной России, член правления "Зенита" Андрей Аршавин.

Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что петербургский клуб договорился о переходе Малкома, который имеет российское гражданство, в "Аль-Хиляль" за €60 млн. 26 июля футболист был официально представлен в новой команде.

"Уход Малкома с точки зрения качества, конечно, потеря, - сказал Аршавин. - Но мне кажется, что сделка хорошая".

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.