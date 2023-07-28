Лыжница Непряева рассказала о мотивации в условиях отстранения от международных турниров

Олимпийская чемпионка отметила, что вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе является сложным

ТВЕРЬ, 28 июля. /ТАСС/. Надежда на возвращение на международную арену и конкуренция на внутренних соревнованиях дают олимпийской чемпионке в лыжной эстафете Наталье Непряевой мотивацию для тренировок. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.

"Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит. Насчет мотивации: я все-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернемся туда (на международные турниры - прим. ТАСС), в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию, борьбу. Самолюбие тоже очень сильно дает мотивацию", - сказала Непряева.

Непряевой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в эстафете, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также в активе Непряевой серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, по одному разу она становилась победительницей "Тур де Ски" и общего зачета Кубка мира.