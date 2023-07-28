Аршавин считает национальную команду Катара достойным соперником для сборной России

Бывший капитан сборной России отметил, что матч с командой Катара будет интересен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Матч против национальной команды Катара станет хорошей проверкой для сборной России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что сборные России и Катара проведут товарищеский матч 12 сентября в Дохе.

"В целом у Катара сильная сборная. В данных условиях то, что есть игра, - хорошо. Нормальная команда для спарринга сборной России. Думаю, что матч будет интересным", - сказал Аршавин.

Сборная Катара является действующим обладателем Кубка Азии, команда выиграла титул в 2019 году. В 2021 году команда вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором принимала участие по приглашению. В 2022 году сборная Катара впервые сыграла в финальной части чемпионата мира по футболу.

8 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Предыдущие матчи российская сборная провела в марте против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).