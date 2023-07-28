28 июля, 14:54
Бокс

Чемпион Олимпиады боксер Батыргазиев одержал девятую победу на профессиональном ринге

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Альберт Батыргазиев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россиянин единогласным решением судей победил доминиканца Франсиса Фромету

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев одержал девятую победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 61,23 кг, прошедшем в Ханты-Мансийске, он выиграл у доминиканца Франсиса Фрометы единогласным решением судей.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева теперь девять побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин занимает седьмое место в рейтинге WBA. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

27-летний Фромета потерпел первое поражение в карьере при 17 победах (11 нокаутом). Ранее он владел титулом чемпиона латинского региона по версии WBA (Fedelatin). Доминиканец во второй раз выступил за рубежом, до этого он провел все поединки в Доминиканской Республике, за исключением предыдущего, который состоялся в Уругвае. Фромета занимает 15-е место в рейтинге WBA. 

Теги:
БоксБатыргазиев, Альберт Ханбулатович
© Информационное агентство ТАСС
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