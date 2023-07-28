Бывший футболист сборной Румынии Муту считает Гасперини хорошим тренером для Миранчука

Российский полузащитник вернулся в "Аталанту" из аренды в "Торино"

ТАСС, 28 июля. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук сможет раскрыть потенциал под руководством тренера Джан Пьеро Гасперини. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер азербайджанского "Нефтчи", бывший футболист сборной Румынии Адриан Муту.

"При Гасперини "Аталанта" поднялась, достойно играла в еврокубках. Наверное, поначалу Миранчуку было трудно адаптироваться к итальянскому футболу, но он точно сумеет это сделать. Гасперини - хороший тренер для него. Ему нужно просто остаться и понять, что от него хочет Гасперини. И все получится!" - сказал Муту.

Миранчуку 27 лет, он выступал за "Торино" в сезоне-2022/23 на правах аренды. В 29 матчах чемпионата Италии полузащитник отметился 4 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Права на Миранчука принадлежат "Аталанте", в которую он перешел летом 2020 года из московского "Локомотива".