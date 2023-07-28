Боксер Батыргазиев заявил, что из уважения к Фромете не стал завершать бой досрочно

Россиянин победил доминиканца решением судей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев не планировал досрочно побеждать доминиканца Франсиса Фромету из уважения к нему и хотел показать красивый бой. Об этом сообщил Батыргазиев журналистам.

В пятницу Батыргазиев одержал девятую победу на профессиональном ринге. В 10-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 61,23 кг, прошедшем в Ханты-Мансийске, он выиграл у доминиканца Франсиса Фрометы единогласным решением судей.

"Бой шел по плану. Мы не планировали его заканчивать досрочно из уважения к нашему сопернику, он приехал издалека. Это у нас был такой 10-раундовый спарринг с топовым боксером. Все без обид: на ринге война, за рингом дружба. Были моменты, когда мог раньше завершить, но надо оставаться хладнокровным, всегда осторожничал", - сказал Батыргазиев.

Боксер отметил, что россиянам сейчас сложно проводить поединки за границей. "Из-за политической ситуации нам тяжело выезжать за границу, но благо, что у нас есть поддержка организаторов, которые привозят нам таких бойцов", - отметил Батыргазиев.

Фромета отметил, что был уверен в победе и теперь намерен сделать выводы и вернуться сильнее. "Я себя не очень чувствую, потому что очень много готовился к этому бою и был уверен, что смогу победить. К сожалению, сегодня не мой день. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, это нам лишь доказывает, что нужно работать усерднее. И мы должны понимать, что в спорте тоже иногда проигрывают. Я проанализирую все свои ошибки, посмотрю сегодняшний бой и сделаю выводы", - сказал он.

В послужном списке 25-летнего Батыргазиева теперь девять побед (шесть нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации, чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин занимает седьмое место в рейтинге WBA. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

27-летний Фромета потерпел первое поражение в карьере при 17 победах (11 нокаутом). Ранее он владел титулом чемпиона латинского региона по версии WBA (Fedelatin). Доминиканец во второй раз выступил за рубежом, до этого он провел все поединки в Доминиканской Республике, за исключением предыдущего, который состоялся в Уругвае. Фромета занимает 15-е место в рейтинге WBA.