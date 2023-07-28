28 июля, 16:39
Олимпиада-2024 в Париже

Бах пообещал украинской фехтовальщице Харлан дополнительную квоту на Олимпийские игры

EPA-EFE/ Tibor Illyes
Ольга Харлан
© EPA-EFE/ Tibor Illyes

Саблистка была дисквалифицирована после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала чемпионата мира

ТАСС, 28 июля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности выделить дополнительную квоту украинской саблистке Ольге Харлан на Олимпийские игры 2024 года в Париже, если она не попадет туда через квалификацию. Об этом он написал в письме, адресованном Харлан, его текст опубликовал президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт в своем Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Харлан была дисквалифицирована после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Россиянка не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

"Я тоже фехтовальщик и не могу себе представить, что вы чувствуете в этот момент. Принимая во внимание эту нестандартную ситуацию, МОК предоставит вам дополнительную квоту на участие в летних Олимпийских играх 2024 года на случай, если вы не сможете квалифицироваться на Олимпиаду за оставшееся до нее время. Мы делаем это исключение еще и потому, что рейтинговые очки, которые вы потеряли из-за дисквалификации, не могут быть восполнены. При этом даже не стоит упоминать о том, что для участия в Играх вы должны будете соответствовать всем остальным критериям допуска. Могу заверить вас, что МОК будет продолжать выражать солидарность украинским спортсменам и НОК Украины в это непростое время", - говорится в заявлении Баха.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Теги:
Бах, ТомасОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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