Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Вторым стал монегаск Шарль Леклер, третьим - мексиканец Серхио Перес

ТАСС, 28 июля. Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем квалификации 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии. Соревнования проходят на трассе "Спа-Франкоршам".

Второе место занял пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес, выступающий за "Ред Булл".

В гонке, которая пройдет в воскресенье (начало - 16:00 мск), Ферстаппен стартует с шестой позиции, поскольку ранее получил штраф в пять позиций из-за замены коробки передач. Первое место на стартовой решетке гонки займет Леклер, второе - Перес, третье - британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Гонка пройдет в воскресенье, начало запланировано на 16:00 мск. Гран-при Бельгии - третий в сезоне этап со спринтерской гонкой. В субботу состоятся квалификация к спринту (13:00 мск) и спринтерская гонка (17:30 мск).

Рекордсменом по количеству побед в Бельгии является немец Михаэль Шумахер (6). Пять побед на счету бразильца Айртона Сенны. Из действующих пилотов в Спа выигрывали британец Льюис Хэмилтон (4), Ферстаппен (2), по одному разу побеждали австралиец Даниэль Риккьярдо и Леклер.