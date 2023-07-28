Исполком FIE отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан

ТАСС, 28 июля. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает газета La Repubblica.
27 июля Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку.
Издание отмечает, что Харлан имела право не пожимать Смирновой руку, поскольку на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом. Таким образом, Харлан сможет выступить в командном турнире саблисток на чемпионате мира.
Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Харлан в итоге была дисквалифицирована, однако Смирнова не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.