Исполком FIE отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан

Саблистка была дисквалифицирована после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира

ТАСС, 28 июля. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает газета La Repubblica.

27 июля Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. По его завершении Смирнова подошла к сопернице, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку.

Издание отмечает, что Харлан имела право не пожимать Смирновой руку, поскольку на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом. Таким образом, Харлан сможет выступить в командном турнире саблисток на чемпионате мира.

Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Харлан в итоге была дисквалифицирована, однако Смирнова не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.