"Ювентус" не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

Итальянская команда должна была сыграть в квалификации Лиги конференций

ТАСС, 28 июля. Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение исключить итальянский футбольный клуб "Ювентус" из соревнований под эгидой организации в сезоне-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

CFCB пришла к выводу, что "Ювентус" нарушил правила лицензирования и финансового фэйр-плей. Также клуб должен выплатить дополнительный взнос в размере €10 млн, еще €10 млн являются условными.

В конце мая "Ювентус" был лишен 10 очков в чемпионате Италии сезона-2022/23 из-за финансовых махинаций. По итогам сезона команда заняла седьмое место в национальном первенстве, команда должна была сыграть в квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

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