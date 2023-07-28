Винер объяснила, почему Арина Аверина три раза подряд выступала с обручем на Летнем кубке

Спортсменка примет участие в этом виде программы на Играх стран СНГ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Арина Аверина на Играх стран СНГ в Минске будет выступать только с обручем, именно поэтому спортсменка трижды выходила с этим предметом на ковер на Летнем кубке в Москве. Об этом сообщила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер.

28 июля в Москве прошел Летний кубок по художественной гимнастике, который носил статус контрольной тренировки перед Играми стран СНГ в Белоруссии.

"Я всегда остаюсь недовольной после тренировок, - сказала Винер. - Почему Арина сегодня три раза выходила с обручем? Просто потому, что она в Минске будет делать один вид, и она его сегодня тренировала, а сегодня была контрольная тренировка. В Минск едут Арина, Анна Попова и Лала Крамаренко".

Турнир по художественной гимнастике на Играх стран СНГ пройдет с 4 по 6 августа в Минске. Будут разыграны медали в личном многоборье и в упражнениях с отдельными снарядами у гимнасток 2007 года рождения и старше, а также в групповом многоборье и отдельных упражнениях команд, состоящих из спортсменок 2008-2010 годов рождения.

Призеры Игр стран СНГ по художественной гимнастике в индивидуальной программе также будут удостоены медалей международного турнира "Хрустальная роза", который будет проходить одновременно. "Хрустальная роза" будет более представительным турниром по составу, в нем примут участие также спортсменки, выступающие в личном многоборье, родившиеся с 2007 по 2014 год.