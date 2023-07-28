Футболист "Монако" Головин забил два мяча в товарищеском матче против "Болоньи"

Россиянин помог своей команде победить со счетом 3:2

ТАСС, 28 июля. Футбольный клуб "Монако" со счетом 3:2 обыграл итальянскую "Болонью" в выездном товарищеском матче.

В составе "Монако" забитыми мячами отметились российский полузащитник Александр Головин (54-я, 75-я минуты) и Гильермо Марипан (90). У хозяев поля отличились Антонио Раймондо (5) и Льюис Фергюсон (13). Футболисты "Монако" уступали со счетом 0:2, но смогли отыграться.

В следующем товарищеском матче 29 июля "Монако" сыграет против итальянского "Дженоа". В первом туре чемпионата Франции монегаски 13 августа на выезде встретятся с "Клермоном".