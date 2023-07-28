28 июля, 18:09
Летние олимпийские виды спорта

Винер заявила, что решение Баха по фехтовальщице Харлан не поддается объяснению

Артем Геодакян/ ТАСС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер
© Артем Геодакян/ ТАСС

Глава Международного олимпийского комитета заявил о готовности выделить украинской саблистке дополнительную квоту на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Решение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в отношении украинской саблистки Ольги Харлан не поддается объяснению. Об этом ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.

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"Сейчас руководители международного спорта принимают столько решений, которые не поддаются никакому объяснению. Поэтому мне очень сложно комментировать это письмо", - сказала Винер.

Украинка была дисквалифицирована после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Россиянка не была допущена к участию в следующем раунде - ее протест отклонили.

Позднее, по данным итальянской газеты La Repubblica, исполнительный комитет Международной федерации фехтования отменил дисквалификацию украинки: Харлан имела право не пожимать Смирновой руку, поскольку на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом. Таким образом, украинка сможет выступить в командном турнире саблисток на чемпионате мира. 

Теги:
Бах, ТомасВинер, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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