"Спартак" опроверг сообщения о нарушении процесса переговоров с футболистами

Ранее греческий портал Sport24 сообщил, что Рябчук вел переговоры со "Спартаком", не уведомив "Олимпиакос"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не нарушал процедуры переговоров с потенциальными новичками и действует профессионально на трансферном рынке. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов, комментируя информацию о переговорах красно-белых с молдавским защитником греческого "Олимпиакоса" Олегом Рябчуком.

27 июля греческий портал Sport24 сообщил, что Рябчук вел переговоры со "Спартаком", не уведомив "Олимпиакос".

"Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что "Спартак" не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведем себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно", - заявил Зеленов.

Рябчуку 25 лет, он является воспитанником португальского футбола, ранее защитник выступал за команды "Порту" и "Пасуш де Феррейра", в "Олимпиакос" перешел в 2021 году. Всего за греческий клуб Рябчук провел 120 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач, он дважды становился чемпионом страны. В составе сборной Молдавии футболист провел 41 матч.