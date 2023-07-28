Путин на встрече с лидером Сенегала отметил успехи Африки в спорте

Глава государства заявил о готовности Москвы помочь африканскому государству в подготовке атлетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова помогать Сенегалу в подготовке спортсменов - если только им это требуется, ведь африканские атлеты уже сейчас демонстрируют очень хорошие результаты, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

"Мы нацелены на развитие контактов в области спорта. В том числе на основе подписанного в феврале 2021 года межведомственного меморандума. Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов. Хотя не знаю, нуждаются они или нет, потому что спортсмены Африки демонстрируют очень хорошие показатели", - сказал российский лидер.