28 июля, 20:08
Саммит Россия – Африка

Путин на встрече с лидером Сенегала отметил успехи Африки в спорте

Глава государства заявил о готовности Москвы помочь африканскому государству в подготовке атлетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова помогать Сенегалу в подготовке спортсменов - если только им это требуется, ведь африканские атлеты уже сейчас демонстрируют очень хорошие результаты, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

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"Мы нацелены на развитие контактов в области спорта. В том числе на основе подписанного в феврале 2021 года межведомственного меморандума. Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов. Хотя не знаю, нуждаются они или нет, потому что спортсмены Африки демонстрируют очень хорошие показатели", - сказал российский лидер. 

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Путин, Владимир ВладимировичСенегалРоссияСаммит Россия – Африка
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