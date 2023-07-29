Чемпион России "Зенит" проведет второй подряд выездной матч в РПЛ

"Ростов" не может обыграть петербуржцев с 2019 года

ТАСС, 29 июля. Девятикратный чемпион России по футболу "Зенит" во втором туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет второй выездной матч подряд. Соперник санкт-петербургской команды "Ростов" попытается прервать безвыигрышную серию в противостоянии с грозным оппонентом.

В последний раз "Ростов" побеждал "Зенит" в середине мая 2019 года на своем поле (1:0), но к тому времени сине-бело-голубые оформили чемпионство - первое из пяти подряд. С той поры соперники нередко играли вничью, дважды счет был 2:2, и в одном из тех матчей в начале декабря 2021 года "Зениту" дважды пришлось отыгрываться. В последней встрече команд в Ростове-на-Дону соперники забить друг другу не смогли.

"Зенит" проведет встречу без лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Малкома, который на этой неделе перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 млн евро. Принявший российское гражданство бразилец в нынешнем сезоне сыграл только в Суперкубке России с ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти), в первом туре группового этапа Фонбет - Кубка России с "Ахматом" (2:0) он не мог быть заявлен из-за дисквалификации с предыдущего сезона. 22 июля весь матч с "Пари Нижний Новгород" (2:0) он провел в запасе, поскольку "Зенит" в тот момент планировал его продажу.

Зато у гостей ожидается дебют сербского защитника Страхиньи Эраковича, о переходе которого из "Црвены Звезды" было объявлено еще в воскресенье. Приход серба может быть кстати, поскольку не исключено, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак будет варьировать состав с учетом третьего для команды матча за неделю.

"Кроме как тяжело ехать, ничего нет, - ответил заместитель гендиректора "Зенита" Андрей Аршавин ТАСС на вопрос о предматчевом раскладе. - А так, "Зенит" готов, мне кажется, к этому матчу. "Зенит" - фаворит каждого матча, чего говорить". До Ростова-на-Дону на самолете сейчас добираться нельзя.

В ожидании первой победы Лички

Главной проблемой "Ростова" сейчас является вопрос с регистрацией новичков - защитника Евгения Чернова, полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева и иранца Мохаммада Мохеби. Международная федерация футбола ранее запретила ростовскому клубу регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста, который приостановил контракт с "Ростовом" весной прошлого года. Главный тренер команды Валерий Карпин признался, что у него было желание выпустить на поле в матче первого тура Кубка России с "Рубином" (1:0) футболистов клубной академии, но не пошел на это из-за регламента.

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц уже сказал, что деньги не принимает по политическим причинам один из банков. Об этом же ТАСС рассказал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Но сейчас нашелся выход из этой ситуации, и учитывая, что мы все свои обязательства выполнили и подтвердили, что будем все финансировать, уверен, что до следующей игры мы закончим историю с трансферами и новичками. У нас появятся новые игроки, мы справимся", - сказал он.

Первый выездной матч в чемпионате проведет "Динамо" против "Крыльев Советов", а болельщики москвичей до сих пор в ожидании первой победы главного тренера Марцела Лички. Бело-голубые на неделе уступили в первом туре группового этапа Кубка России в Нижнем Новгороде (1:1, 3:4 по пенальти), однако в том матче чех проверил ближайший резерв, в то время как большая группа футболистов после поражения в первом туре от "Краснодара" (1:3) готовилась к матчу с самарцами. Кубковая игра позволила дебютировать в основном составе "Динамо" 21-летнему вратарю Илье Купцову и 19-летнему крайнему защитнику Станиславу Бессмертному. В заявке на игру был лучший голкипер динамовской академии прошлого года 17-летний Курбан Расулов, на днях продливший с клубом контракт до 2026 года.

Самарцы в первом туре неожиданно в Грозном обыграли "Ахмат" (2:1), однако затем в первом туре Кубка России позволили дома "Балтике" одержать волевую победу (3:2). Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после матча посетовал на большое количество травмированных в группе атаки, в том числе Владимира Писарского, Владислава Шитова и Дмитрия Цыпченко.

"Урал", сенсационно обыгравший в первом туре ЦСКА (2:1), во втором туре примет "Пари Нижний Новгород". Пока неизвестно о состоянии центрального защитника команды Егора Филипенко, который был заменен в игре с армейцами, вероятно, по причине повреждения ноги. У волжан пропустит матч центральный защитник Виктор Александров, получивший в первом туре с "Зенитом" прямую красную карточку после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). "Пари Нижний Новгород" обращался в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить карточку, но апелляция клуба была отклонена.