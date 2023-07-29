Борец Садулаев стал победителем Кубка Содружества, прошедшего в рамках Лиги Поддубного

В финале он выиграл у Ахмеда Тажудинова из Бахрейна

ТАСС, 29 июля. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев стал победителем турнира "Кубок Содружества", прошедшего в рамках Борцовской лиги Поддубного. Соревнования проходят во Владикавказе.

Садулаев стал победителем в весовой категории до 97 кг. Второе место занял представитель Бахрейна Ахмед Тажудинов. Бронзовыми призерами стали россиянин Шамиль Мусаев и белорус Александр Гуштын.

Победителями Кубка Содружества также стали россияне Артем Гобаев (весовая категория до 57 кг), Ахмед Идрисов (до 61 кг), иранец Мохаммадали Амузадхалили (до 65 кг), российские борцы Курбан Шираев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Гаджимурад Алихмаев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Гаджимагомед Нажмудинов (до 92 кг). Россияне Анзор Хириев и Зелимхан Хизриев разделили первое место в весовой категории до 125 кг.

29 июля пройдут поединки в вольной и греко-римской борьбе, а также соревнования среди женщин.