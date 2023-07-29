Женская теннисная ассоциация следит за ситуацией с допуском россиянок на турнир в Чехии

Ранее российской теннисистке было отказано во въезде в Чехию

ТАСС, 29 июля. Женская теннисная ассоциация (WTA) убеждена в недопустимости дискриминации по национальному признаку и следит за ситуацией с недопуском российской теннисистки на турнир в Праге. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

28 июля новостной портал seznam.cz сообщил, что российской теннисистке, чье имя не разглашается, было отказано во въезде в Чехию для участия в турнире WTA в Праге.

"Игроки из России и Белоруссии продолжают участвовать в турнирах WTA в нейтральном статусе. Несмотря на их нейтралитет, власти Чехии отказали в допуске некоторым спортсменам на турнир WTA, который должен пройти в Праге на следующей неделе. Правила WTA гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в турнирах под эгидой организации на основе их заслуг, без дискриминации. Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, касающиеся сложных геополитических вопросов", - говорится в заявлении WTA.

22 июля МВД Польши сообщило, что российской теннисистке Вере Звонаревой не разрешили въехать на территорию страны для участия в турнире WTA в Варшаве.

Турнир в Праге относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования основной сетки пройдут с 31 июля по 6 августа. В прошлом году победительницами турнира в парном разряде стали россиянки Яна Сизикова и Анастасия Потапова.