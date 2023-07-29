Непряева: в новом сезоне между российскими лыжницами будет более чем хорошая конкуренция

Олимпийская чемпионка не согласна с мнением главы Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе о том, что у нее нет достойных соперниц внутри страны

ТВЕРЬ, 29 июля. /ТАСС/. Конкуренция между российскими лыжницами в сезоне-2023/24 будет достойной. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка лыжница Наталья Непряева.

25 июля президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила журналистам, что у Непряевой нет конкуренток в стране.

"Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом. И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть, и та же Вероника [Степанова] во многих гонках навязывает серьезную борьбу, и остальные девчонки. Сейчас вернется Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная", - сказала Непряева.

Непряевой 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в эстафете, серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Также на счету Непряевой серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира, по одному разу она становилась победительницей "Тур де Ски" и общего зачета Кубка мира.