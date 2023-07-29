Габулов считает, что на данный момент тренер Черчесов нацелен на международную карьеру

ТАСС, 29 июля. Тренер Станислав Черчесов способен сделать чемпионата России сильнее, однако на данный момент он больше нацелен на продолжение международной карьеры. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший голкипер сборной России Владимир Габулов.
19 июля Черчесов покинул пост главного тренера венгерского "Ференцвароша" после того, как команда на своем поле со счетом 0:3 проиграл фарерскому "Клаксвику" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Однозначно, Черчесов улучшит и усилит нашу лигу, он - топ-тренер, - сказал Габулов. - Будет ли это? Время покажет. Может, и пойдет с чемпионскими амбициями, но мне кажется, сейчас он больше нацелен на международную карьеру".
Черчесову 59 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз - обладателем кубка страны. В прошлом сезоне команда под его руководством впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2). С августа 2016 по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии.