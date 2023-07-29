В Хоккейном союзе Словении подтвердили, что не запрещают своим хоккеистам выступать в КХЛ

Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии ранее сообщили, что не будут вызывать в национальные сборные игроков из КХЛ

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный союз Словении не запрещает игрокам своей страны выступать в каких-либо чемпионатах, включая Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом ТАСС рассказали в Хоккейном союзе Словении.

Ранее словенский нападающий хабаровского "Амура" Ян Дрозг в беседе с ТАСС отметил, что федерация его страны разрешает вызывать в национальную сборную игроков КХЛ.

"Хоккейный союз Словении не вмешивается в решение хоккеистов, в каком клубе они хотят играть. Это зависит от них самих, - сказал собеседник агентства. - Говоря о национальных сборных, мы желаем, чтобы все игроки выступали в качественных лигах и имели достаточное количество времени на льду в ходе сезона".

Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии ранее сообщили, что в сборные их стран не будут вызываться игроки, выступающие в КХЛ.

24-летний Дрозг на чемпионате мира этого года в Финляндии и Латвии провел семь матчей, в которых забросил три шайбы.