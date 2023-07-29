Украинцам рекомендовали воздержаться от рукопожатий с шахматистами из России и Белоруссии

С 30 июля по 24 августа в Азербайджане пройдет Кубок мира по шахматам

ТАСС, 29 июля. Украинским шахматистам рекомендовано воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях. Соответствующие рекомендации опубликованы в профиле Федерации шахмат Украины в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В организации также посоветовали украинским шахматистам воздержаться от совместных фотографий и общения с россиянами и белорусами и не совершать действий, которые "могут навредить имиджу Украины".

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.

27 июля украинка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию среди саблисток, однако позднее была дисквалифицирована из-за отказа пожать руку сопернице, поскольку рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников турниров, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. На следующий день организация отменила дисквалификацию украинки и заявила о желании изменить регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков, отменив данное правило. Также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.