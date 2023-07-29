Горохова назвала хамством поведение украинки Харлан в поединке с российской фехтовальщицей

Украинская спортсменка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после боя

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Решение украинской фехтовальщицы Ольги Харлан отказаться от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой по окончании их поединка на чемпионате мира было "продуманным хамством". Такое мнение ТАСС высказала трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова.

"Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство, - сказала Горохова. - Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка все это было продумано заранее".

"Но спорт есть спорт, пусть она дома переносит свое состояние на окружающих, на дорожке этого делать не надо. Тем более что основных наших фехтовальщиц на чемпионат мира не допустили, туда мы приехали не первым составом. Наша девушка вообще из юношеской сборной, она впервые участвует в такого рода соревнованиях", - отметила Горохова.

Международная федерация фехтования (FIE) после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединков.

Харлан изначально была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия со Смирновой после победы в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане, однако после призыва Международного олимпийского комитета (МОК) "деликатней относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами" FIE отменила наказание. Протест россиянки, которая выступала на соревнованиях в нейтральном статусе, был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии турнира.

Президент МОК Томас Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.