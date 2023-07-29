Футболист "Монако" Головин прокомментировал дубль в ворота "Болоньи" в товарищеском матче

В пятницу российский полузащитник забил два мяча в ворота итальянского клуба

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин рад, что двумя забитыми мячами помог победить итальянскую "Болонью" в товарищеском матче. Об этом Головин рассказал ТАСС.

28 июля "Монако" победил "Болонью" со счетом 3:2. Головин отличился на 54-й и 75-й минутах.

"Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме, - сказал Головин. - Постепенно набираем форму, до первой официальной игры еще есть время. Что касается матча с "Болоньей", то начали не очень, пропустив два быстрых гола. Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно".

"Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед", - добавил Головин.

В следующем товарищеском матче 29 июля "Монако" сыграет против итальянского "Дженоа". В первом туре чемпионата Франции монегаски 13 августа на выезде встретятся с "Клермоном".