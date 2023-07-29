Российская теннисистка Панова выиграла турнир в Германии в парном разряде

Россиянка и представительница Казахстана Анна Данилина в финале победили американку Анджелу Куликову и Мириам Колодзиёву из Чехии

ТАСС, 29 июля. Россиянка Александра Панова и представительница Казахстана Анна Данилина стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Гамбурге в парном разряде.

В решающей встрече соревнований спортсменки со счетом 6:4, 6:2 победили американку Анджелу Куликову и Мириам Колодзиёву из Чехии.

Пановой 34 года, она занимает 77-е место в парном рейтинге WTA. Она выиграла восьмой турнир в парах и первый с 2018 года, когда победила на соревнованиях в Москве. Данилиной 25 лет, она является 25-й ракеткой мира в парном разряде, для нее это четвертый титул WTA в парах.

Турнир в Гамбурге относится к категории WTA 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составил свыше $259 тыс. В 2022 году победительницами турнира стали Куликова и ее соотечественница Софи Чанг.