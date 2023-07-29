В Федерации хоккея с мячом России рассказали об идее турнира с участием азиатских стран

Глава организации подчеркнул важность развития этого вида спорта в мире

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) рассматривает идею проведения в одном из регионов страны турнира с участием азиатских стран. Об этом ТАСС рассказал президент ФХМР Борис Скрынник.

"Такие мероприятия важны в первую очередь отношением стран друг к другу, желанием взаимодействовать, дружить. Россия готова сотрудничать, помогать в развитии не только Индии, но и другим странам, чтобы страны в азиатском регионе готовы были заниматься нашим любимым национальным видом спорта, - сказал Скрынник. - Одна из задач, которые мы попытаемся совместно реализовать, - это собрать желающих из азиатских стран и в одном из российских регионов провести турнир".

"Само по себе напрашивалось активное привлечение Азии независимо от того, куда смотрит Международная федерация хоккея с мячом. У нее тоже свои взгляды, достаточно однобокие. А нам важно, чтобы наш вид спорта развивался в мире, и практически на каждом континенте бенди присутствует", - добавил он.

В пятницу юниорская сборная Индии приняла участие в мастер-классе, который для нее провели отечественные титулованные ветераны. 29 и 30 июля она проведет товарищеские матчи в рамках турниров по мини-хоккею. В субботу юниорская команда Индии сыграет со сборными Московской области и Москвы, а в воскресенье - с соперниками из ФХМР и сборной Патриархии.