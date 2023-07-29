Шипов: Украина собирается превратить Кубок мира по шахматам в политический форум

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Руководство Украины собирается сделать из Кубка мира по шахматам в Баку политический форум, где все будут осуждать Россию. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, в том числе на ближайшем Кубке мира.

"Не думаю, что у мужчин украинцы могут далеко зайти, несмотря на то, что Василию Иванчуку все же разрешили там сыграть, но его лучшие годы уже позади. У женщин сестры Музычук могут претендовать на победу. Что касается взаимоотношений украинских шахматистов с россиянами, то в шахматах всегда все было спокойно, не было таких позорных скандалов, как в фехтовании, мы всегда нормально между собой общались", - сказал Шипов.

"Сейчас украинским шахматистам дали специальные рекомендации относительно того, как надо вести себя с россиянами. Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость. К шахматам это не имеет никакого отношения, и я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живет за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после нее обязательны", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 июля по 24 августа.