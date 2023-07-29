Власти Парижа не будут устраивать фан-зону на Марсовом поле во время Олимпиады

Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Парижа во время Олимпийских игр 2024 года не будут организовывать специальные фан-зоны на Марсовом поле и других открытых площадках VII округа. Об этом заявила глава администрации VII округа Рашида Дати в эфире телеканала BFMTV.

"По Олимпийским играм: фан-зон не будет у нас, потому что я выступила против их организации в VII округе. Он и так будет крайне загружен из-за наличия олимпийских объектов", - сказала Дати.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Как минимум три олимпийских объекта будут находится в VII округе. Так, перед Домом инвалидов будет перекрыта практически вся большая зеленая зона, там пройдут соревнования по стрельбе из лука. Во временном выставочном центре между Военной школой и Эйфелевой башней на Марсовом поле будет организована площадка для соревнований по пляжному волейболу и футболу для незрячих, а в самом выставочном центре запланированы соревнования по борьбе и рэгби на колясках.

Несмотря на отсутствие фан-зон в VII округе, рядом с Эйфелевой башней на противоположном берегу Сены, на площади Трокадеро, будут установлены трибуны для 12 тыс. человек, зрители смогут бесплатно следить за трансляциями состязаний на большом экране, а также посещать автограф-сессии с победителями Игр и наблюдать за живыми выступлениями приглашенных гостей. Они будут функционировать с 23 июля по 8 августа во время Олимпиады и с 2 по 5 сентября во время Паралимпийских игр.

Также крупная фан-зона будет организована в парке Вилетт в XX округе на севере Парижа и, по расчетам организаторов, примет за время Игр до 700 тыс. человек. Как уточняет интернет-портал actu.fr, данная фан-зона будет посвящена прежде всего сборной Франции. В общей сложности по всему Парижу будет организовано 23 фан-зоны, в том числе перед столичной мэрией, где сейчас ведутся подготовительные ремонтные работы. Еще 10 фан-зон разместятся в ряде других городов столичного региона Иль-де-Франс.