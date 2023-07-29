Шипов считает Карлсена и Горячкину фаворитами Кубка мира по шахматам

По мнению эксперта, россиянин Ян Непомнящий не является претендентом на победу в турнире

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен и россиянка Александра Горячкина являются фаворитами Кубка мира по шахматам. Такое мнение ТАСС в субботу высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Это будет минималистичный турнир, так как представительство России урезали до невозможного, но тем не менее будет за кого поболеть, в кого вложить душу. Конечно, Магнус Карлсен фаворит, и, хотя он никогда не выигрывал этот турнир, его всегда считают главным претендентом на победу, возможно, с пятого раза ему удастся победить. В женском турнире многие делают ставку на недавно защитившую титул чемпионки мира китаянку Цзюй Вэньцзюнь, но я бы поставил на Александру Горячкину, буду за нее болеть. Думаю, обязательно будут сенсации, так как в нокаут-турнирах сильнейшие никогда легко не проходят весь путь", - сказал Шипов.

"Что касается Яна Непомнящего, я не считаю его фаворитом, хотя все возможно. У Яна нет победных традиций в нокаут-системе, поэтому ему будет непросто. Если говорить о других россиянах, то первый круг многие из них пропускают, во втором круге соперники будут более слабыми, а в третьем могут начаться трудности, так что пожелаем нашим бойцам удачи", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.