Глава World Aquatics заявил, что изоляция российских атлетов не идет на пользу организации

Спортсмены из России и Белоруссии пропускают уже второй чемпионат мира по водным видам спорта

ТАСС, 29 июля. Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) не идет на пользу ни одной из сторон. Об этом глава организации Хусейн Аль-Мусаллам из Кувейта заявил в интервью агентству Yonhap.

"Наша политика с первого дня начала конфликта заключается в том, что соревнования проводятся по приглашению. Под приглашением подразумевается, что мы должны обеспечить целостность соревнований и безопасность спортсменов, как российских и белорусских, так и других атлетов, когда они приедут. Другим важным фактором являются сами спортсмены из России и Белоруссии, если вы будете держать их в изоляции в течение длительного времени, это не пойдет на пользу как World Aquatics, так и им. И, возможно, если они будут изолированы, ситуация в Европе не улучшится ради достижения мира", - сказал Аль-Мусаллам.

Также глава World Aquatics назвал определяющий фактор, согласно которому целевая группа по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов примет окончательное решение. "Нам важно услышать мнение тренеров и спортсменов по всему миру, прежде чем мы примем решение о допуске. Мы проводим опрос всех спортсменов здесь [на чемпионате мира в Фукуоке]. Основываясь на их мнении и на мнении других заинтересованных сторон, мы примем правильное решение", - добавил Аль-Мусаллам.

16 июля в World Aquatics сообщили ТАСС, что вопрос допуска будет решен во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в японской Фукуоке, который проходит с 14 по 30 июля. Российские и белорусские спортсмены в связи с событиями на Украине пропускают уже второй чемпионат мира по водным видам спорта, на котором разыгрываются медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге и водном поло. 25 июля в организации заявили, что решение по вопросу допуска спортсменов из России и Белоруссии будет принято позднее в 2023 году.