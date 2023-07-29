Шведка Шёстрём обновила свой мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем

Спортсменка показала время 23,61 секунды на чемпионате мира по водным видам спорта

ТАСС, 29 июля. Шведка Сара Шёстрём установила мировой рекорд в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

Спортсменка выиграла полуфинальный заплыв с результатом 23,61 секунды и обновила собственное достижение. На чемпионате мира 2017 года в Будапеште шведка преодолела дистанцию за 23,67 секунды. Шёстрём установила мировой рекорд спустя 15 минут после того, как выиграла золотую медаль на дистанции 50 м баттерфляем.

Шёстрём 29 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года на дистанции 100 м баттерфляем, также на Олимпиадах она выиграла две серебряные медали и одну бронзовую. В ее активе 11 золотых медалей чемпионатов мира, 17 побед на чемпионатах Европы.

Также в субботу литовка Рута Мейлутите в полуфинальном заплыве повторила мировой рекорд на дистанции 50 м брассом. Спортсменка преодолела дистанцию за 29,30 секунды, такой же результат в 2021 году показала итальянка Бенедетта Пилато.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.