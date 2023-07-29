ФИФА сняла с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков

Ранее Международная федерация футбола запретила российскому клубу регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста

ТАСС, 29 июля. Футбольный клуб "Ростов" зарегистрировал игроков, которые перешли в команду нынешним летом, для участия в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Клуб уже успел заявить защитников Илью Ваханию и Евгения Чернова, а также полузащитников Алексея Ионова, Романа Акбашева, Кирилла Столбова и Данилу Сухомлинова. Из незарегистрированных новичков остался только полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби.

Ранее Международная федерация футбола запретила "Ростову" регистрировать новичков из-за долга перед шведским "Норрчёпингом" за трансфер Понтуса Альмквиста. Шведский нападающий перешел в "Ростов" в октябре 2020 года и приостановил контракт с клубом весной 2022 года.

В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил ТАСС, что "Ростов" сумеет решить проблему с регистрацией новичков до следующего матча в РПЛ против петербургского "Зенита", который пройдет 29 июля.