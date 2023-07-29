В ФШР считают, что рекомендации со стороны Украины не изменят отношения к рукопожатиям

Федерация шахмат Украины ранее советовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на соревнованиях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Рекомендации Федерации шахмат Украины не изменят отношение спортсменов к рукопожатиям, являющимся вековой традицией. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Ранее в субботу Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, в том числе на ближайшем Кубке мира.

"Реагировать на это не надо. Рукопожатие до партии, поздравление соперника с победой после - это вековая традиция, которая была и будет столько, сколько существуют шахматы, и никакая рекомендация этого не изменит. Комментировать этот бред даже не хочется", - сказал Ткачев.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.