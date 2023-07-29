Пиотровский: эрмитажный кот-оракул Ахилл может поработать во время Олимпиады 2024 года

По словам директора эрмитажа, кот будет предсказывать результаты только в случае участия российских спортсменов в соревнованиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Эрмитажный кот-оракул Ахилл продолжает свою деятельность и в случае участия российской сборной сможет давать предсказания на результаты Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Кот живет не у нас, он передан в семью, но он продолжает работать в том числе [оракулом], предсказывает. И будет еще работать на крупных событиях. Может быть, и на Олимпиаде [будет предсказывать], если там наши будут, на чужих он не гадает", - рассказал Пиотровский.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций по футболу. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. Кроме того, Ахиллу помогает природная глухота - он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года по футболу в России. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая в итоге проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным. В 2021 году Ахилл выступал оракулом на матчах чемпионата Европы, проходивших в Петербурге. Тогда кот верно предсказал исход семи из восьми матчей.