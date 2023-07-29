Фигурист Костомаров рассказал о прогрессе в тренировках

На новом видео спортсмен делает упражнения по подъему на поверхность на протезах

ТАСС, 29 июля. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале новое видео с тренировки после выписки из больницы.

На видео Костомаров делает упражнения по подъему на поверхность на протезах. "Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось. Идем дальше", - говорится в подписи к видео.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.