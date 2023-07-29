29 июля, 13:42
Кубок мира по шахматам

Дворкович заявил, что в FIDE не ожидают каких-либо инцидентов на Кубке мира по шахматам

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с россиянами и белорусами

ТАСС, 29 июля. Международная шахматная федерация (FIDE) уверена, что участники Кубка мира в Баку будут соблюдать спортивные принципы и уважать организаторов. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, в том числе на ближайшем Кубке мира.

"Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир, как Кубок мира, прежде всего как спортсмены, с уважением как к FIDE, так и к принимающей стороне - Федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу. Поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов", - сказал Дворкович.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 июля по 24 августа. 

Теги:
Дворкович, Аркадий ВладимировичКубок мира по шахматам
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