Смагин: запрет на рукопожатия с россиянами принесет дискомфорт украинским шахматистам

Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским спортсменам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Запрет украинским шахматистам пожимать руки россиянам и белорусам на Кубке мира является глупым решением, которое принесет дискомфорт только украинцам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала украинским спортсменам воздержаться от рукопожатий и совместных фотографий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях, в том числе на ближайшем Кубке мира.

"Этот Кубок мира будет специфическим, он пройдет в обстановке политической напряженности. На турнир не приедут армяне, и украинским шахматистам запретили пожимать руки нашим спортсменам. Мне кажется, это глупость, которая помешает только украинцам, принесет им дискомфорт. Я на сто процентов уверен, что на турнире будут встречи между нашими шахматистами и украинцами", - сказал Смагин.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.