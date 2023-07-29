29 июля, 13:53
Кубок мира по шахматам

Смагин считает, что российские шахматистки выступят успешнее мужчин на Кубке мира

По мнению эксперта, главными фаворитами в женском турнире будут китаянки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские шахматистки более адаптированы к турнирам по нокаут-системе, поэтому у них больше шансов на победу в Кубке мира, чем у их соотечественников. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Я думаю, наши фавориты Александр Грищук, Ян Непомнящий могут далеко пройти и даже выиграть турнир. Очень много будет "мистеров Икс" из Индии и Китая, которые могут нечасто выступать, но очень сильно играют. Интересно будет посмотреть на Магнуса Карлсена. Думаю, это будет непредсказуемый турнир", - сказал Смагин.

"Я больше надеюсь на девочек, чем на ребят. Несмотря на то что у нас очень сильные шахматисты, наши девушки больше приспособлены к нокаут-системе. Главными фаворитами у женщин будут китаянки, но наши могут тоже пройти кого угодно", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа. 

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Кубок мира по шахматам
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