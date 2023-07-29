29 июля, 14:00
Футбол в России

"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Михаил Терещенко/ ТАСС
Вратарь "Динамо" Антон Шунин
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Динамовцы упустили победу в компенсированное время, ведя в счете с разницей в два мяча

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 3:3 сыграли вничью с московским "Динамо" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

В составе "Крыльев Советов" голы забили Фернандо Констанца (35-я минута), Гленн Бейл (74), Бенхамин Гарре (90+1, с пенальти). У "Динамо" отличились Арсен Захарян (8), Константин Тюкавин (30), Федор Смолов (39).

"Крылья Советов" потеряли первые очки в чемпионате, в первом туре самарцы в Грозном со счетом 2:1 обыграли "Ахмат". "Динамо" не может одержать победу после того, как команду возглавил чешский тренер Марцел Личка, о назначении которого на пост бело-голубых было объявлено 22 июня. В первом туре "Динамо" со счетом 1:3 дома уступило "Краснодару", в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России бело-голубые в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время - 1:1) проиграли "Пари Нижний Новгород".

В следующем туре "Динамо" 6 августа на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" днем ранее примут "Ростов".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Крылья Советов"

2

1

1

0

4

5

4

1

2

"Краснодар"

1

1

0

0

3

3

1

2

3

"Зенит"

1

1

0

0

3

2

0

2

4

"Сочи"

1

1

0

0

3

2

0

2

5

"Спартак"

1

1

0

0

3

3

2

1

6

"Ростов"

1

1

0

0

3

2

1

1

7

"Урал"

1

1

0

0

3

2

1

1

8

"Локомотив"

1

0

1

0

1

2

2

0

9

"Рубин"

1

0

1

0

1

2

2

0

10

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

11

"Оренбург"

1

0

0

1

0

2

3

-1

12

ЦСКА

1

0

0

1

0

1

2

-1

13

"Ахмат"

1

0

0

1

0

1

2

-1

14

"Факел"

1

0

0

1

0

1

2

-1

15

"Пари НН"

1

0

0

1

0

0

2

-2

16

"Балтика"

1

0

0

1

0

0

2

-2

  

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация