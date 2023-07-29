"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Динамовцы упустили победу в компенсированное время, ведя в счете с разницей в два мяча

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 3:3 сыграли вничью с московским "Динамо" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

В составе "Крыльев Советов" голы забили Фернандо Констанца (35-я минута), Гленн Бейл (74), Бенхамин Гарре (90+1, с пенальти). У "Динамо" отличились Арсен Захарян (8), Константин Тюкавин (30), Федор Смолов (39).

"Крылья Советов" потеряли первые очки в чемпионате, в первом туре самарцы в Грозном со счетом 2:1 обыграли "Ахмат". "Динамо" не может одержать победу после того, как команду возглавил чешский тренер Марцел Личка, о назначении которого на пост бело-голубых было объявлено 22 июня. В первом туре "Динамо" со счетом 1:3 дома уступило "Краснодару", в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России бело-голубые в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время - 1:1) проиграли "Пари Нижний Новгород".

В следующем туре "Динамо" 6 августа на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" днем ранее примут "Ростов".