"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 29 июля. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 3:3 сыграли вничью с московским "Динамо" в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
В составе "Крыльев Советов" голы забили Фернандо Констанца (35-я минута), Гленн Бейл (74), Бенхамин Гарре (90+1, с пенальти). У "Динамо" отличились Арсен Захарян (8), Константин Тюкавин (30), Федор Смолов (39).
"Крылья Советов" потеряли первые очки в чемпионате, в первом туре самарцы в Грозном со счетом 2:1 обыграли "Ахмат". "Динамо" не может одержать победу после того, как команду возглавил чешский тренер Марцел Личка, о назначении которого на пост бело-голубых было объявлено 22 июня. В первом туре "Динамо" со счетом 1:3 дома уступило "Краснодару", в матче первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России бело-голубые в серии пенальти со счетом 3:4 (основное время - 1:1) проиграли "Пари Нижний Новгород".
В следующем туре "Динамо" 6 августа на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" днем ранее примут "Ростов".
1
"Крылья Советов"
2
1
1
0
4
5
4
1
2
"Краснодар"
1
1
0
0
3
3
1
2
3
"Зенит"
1
1
0
0
3
2
0
2
4
"Сочи"
1
1
0
0
3
2
0
2
5
"Спартак"
1
1
0
0
3
3
2
1
6
"Ростов"
1
1
0
0
3
2
1
1
7
"Урал"
1
1
0
0
3
2
1
1
8
"Локомотив"
1
0
1
0
1
2
2
0
9
"Рубин"
1
0
1
0
1
2
2
0
10
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
11
"Оренбург"
1
0
0
1
0
2
3
-1
12
ЦСКА
1
0
0
1
0
1
2
-1
13
"Ахмат"
1
0
0
1
0
1
2
-1
14
"Факел"
1
0
0
1
0
1
2
-1
15
"Пари НН"
1
0
0
1
0
0
2
-2
16
"Балтика"
1
0
0
1
0
0
2
-2